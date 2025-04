MPCFL: Budućnost slavila u Nikšiću

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras u Nikšiću ekipu Sutjeske 3:1, u premijernom meču 29. kola Meridianbet Prve crnogorske lige.

Lider šampionata ostvario je 21. trijumf i nakon ovog kola prednost u odnosu na nikšićki tim uvećala na 29 bodova.

Budućnost je povela efektnim golom Ognjena Gaševića

u 29. minutu.

Na 2:0 povisio je Ivan Bulatović u 66. minutu i praktično već tada riješio pitanje pobjednika.

Grešku igrača Budućnosti iskoristio je Dragan Miranović i smanjio na 2:1 u 88. minutu.

Konačan rezultat postavio je Ivan Bojović, nakon greške golmana Sutjeske Stojana Vukčevića, u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Ostali mečevi na programu su sjutra. Sastaće se: Arsenal – Dečić (14), Mornar – Jezero (15), Bokelj – Jedinstvo (15) i Otrant-Olimpik – Petrovac.

