MPCFL – Budućnost slavila protiv Petrovca

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobjedom su počeli novu sezonu Meridianbet Prve crnogorske lige.

Budućnost je večeras na DG areni pobijedila Petrovac 2:1.

Podgoričke tim do tri boda vodili su Vladimir Perišić u 32. i Ilija Serikov u 77. minutu.

Konačan rezultat postavio je Dejan Boljević u 80. minutu

Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Arsenal – Jedinstvo 2:1, Bokelj – Jezero 2:0, Mornar – Otrant-Olympic 0:1 i Sutjeska – Dečić 1:1.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS