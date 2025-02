MPCFL: Budućnost bolja od Sutjeske, slavio i Petrovac

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti pobijedili su večeras u Podgorici nikšićku Sutjesku 2:0, u utakmici 20. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Lidera šampionata do 15. pobjede ove sezone vodili su Igor Ivanović u 14. i Marko Miličković u 66. minutu.

Ulogu favorita opravdao je i Petrovac, koji je pred svojim navijačima savladao Otrant-Olimpik 2:1.

Slavio je golovima Dejana Boljevića u 59. i Adnana Bašića u 80. minutu.

Jedini pogodak za Petrovac postigao je Petar Vukčević u 38. minutu.

Bez pobjednika i golova završen je duel Dečića i tivatskog Arsenala.

Pobjede su ostvarili i fudbaleri Mornara i Bokelja.

Mornar je u Beranama savladao plavsko Jezero 2:1.

Do velikog trijumfa došao je u četvrtom minutu sudijske nadoknade, autogolom Nikole Jovićević u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Barani su poveli golom Kotara Kišija u 49. minutu. Izjednačio je Mihailo Ilić u 60, a sve dileme riješio je Jovićević.

Pobjedu u gostima slavio je i Bokelj, koji je u Bijeloim Polju savladao Jedinstvo 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Vladimir Silađi u 88. minutu.

Budućnost je vodeća na tabeli sa 48 bodova.

Drugoplasirani Petrovac ima 36, Bokelj je osvojio 33, dok je četvrti Dečić sa 27 bodova.

