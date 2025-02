MPCFL: Bez golova u Tuzima, pobjede Mornara i Bokelja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Dečića i tivatskog Arsenala igrali su danas u Tuzima 0:0, na startu proljećnog dijela šampionata u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi.

Zvanični šampion u većem dijelu meča imao je inicijativu, a obje ekipe imali su po jednu veliku šansu, koju nijesu uspjeli da iskoriste.

Pobjede su ranije danas ostvarili Mornar i Bokelj.

Mornar je u Beranama savladao plavsko Jezero 2:1.

Do velikog trijumfa došao je u četvrtom minutu sudijske nadoknade, autogolom Nikole Jovićević u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Barani su poveli golom Kotara Kišija u 49. minutu.

Izjednačio je Mihailo Ilić u 60, a sve dileme riješio je Jovićević.

Pobjedu u gostima slavio je i Bokelj, koji je u Bijeloim Polju savladao Jedinstvo 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Vladimir Silađi u 88. minutu.

Za 17 sati zakazan je duel Petrovca i Otrant-Olimpika, dok će sat kasnije početi meč na Gradskom stadionu, između Budućnosti i Sutjeske.

