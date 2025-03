Mornar prekinuo seriju poraza

Podgorica, (MINA) – Košarkašai Mornara savladali su večeras u Baru ekipu Krke iz Novog Mesta 78:70 i prekinuli seriju od 17 poraza.

Do druge pobjede ove sezone barski tim vodili su Roko Rogić sa 19, dok su po poen manje ubacili Lovro Runjić i Lovro Bunjević.

Dvocifren je bio i Noa Tomason sa 11 koševa.

U ekipi iz Novog Mesta istakao se Miha Cerkvenik sa 17 koševa.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS