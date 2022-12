Mornar poražen od Crvene zvezde

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Beogradu Crvene zvezde 93:77, u desetom kolu Admiralbet ABA lige.

To je šesti poraz barskog tima u regionalnom takmičenju ove sezone, u kojoj ima i četiri trijumfa.

Mornar na gostovanju zvaničnom šampionu

nije razočarao, ali za nešto više od ubjedljivog poraza nije bio dovoljan samo Deron rasel.

Domaći sastav do osmog trijumfa vodio je Bendžamin Bentil sa 26, Dalibor Ilić ubacio je 11, a poen manje Ognjen Dobrić.

U barskom timu najbolji je bio Deron Rasel sa 35 poena.

U 20 sati, u Podgorici, sastaće se Budućnost Voli i SC Derbi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS