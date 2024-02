Mornar pobijedio Sutjesku za treće mjesto na tabeli

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara pobijedili su danas u Baru nikšićku Sutjesku 1:0, u utakmici 20. kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige (MPCFL).

Barski tim upisao je sedmi trijumf i preuzeo treće mjesto na tabeli, ispred Jezera i Sutjeske.

Odlučujući pogodak postigao je Kris Marlon Ondong-Mba u 61. minutu.

U posljednjem meču ovog kola, u 17 sati na Gradskom stadionu u Podgorici, sastaće se Budućnost i Dečić.

Na jučerašnjim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati:

Petrovac – Mladost 3:2, Arsenal – Jezero 3:1 i Jedinstvo – Rudar 1:0.

