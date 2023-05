Mornar bolji od Berana, Kom i Rudar neriješeno

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mornara ostvarili su pobjednu, dok je duel Koma i Rudara završen neriješeno u prvim mečevima baraža za popunu Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Mornar je u Baru savladao Berane 2:0, golovima Milivoja Raičevića u 7. i Majkla Rodnija u 65. minutu.

Kom i Rudar igrali su u podgoričkom naselju Zlatica neriješeno 1:1.

Kom je poveo u 21. minutu iz penala golom Lazara Kneževića.

Konačan rezultat postavio je Velizar Janketić u 82. minutu.

Revanši će biti odigrani 3. juna u Beranama i Pljevljima.

