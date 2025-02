Mornar Barsko zlato sjutra u Čačku

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata igraće sjutra u Čačku protiv Borca utakmicu 20. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim na začelju je tabele sa samo jednim trijumfom i serijom od 12 poraza.

Borac je upisao sedam pobjeda, a prvi međusobni duel u Baru dobio je 98:90.

Utakmica u Čačku počeće u 20 sati.

SC Derbi će u nedjelju ugostiti Krku iz Novog Mesta, dok je za ponedjeljak zakazan duel Crvene zvezde i Budućnost Volija.

