Mladost slavila protiv Igala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mladosti pobijedili su danas na stadionu Solila ekipu Igala 2:0, u 23. kolu Druge crnogorske lige.

Lider šampionata upisao je 14. trijumf i učvrstio se na čelu tabele.

Slavio je golovima Branislava Kocića u 75. i Bizmarka Apije u drugom minutu sudijske nadoknade.

Domaćin je od 39. minuta igrao sa igračem manje, nakon što je Nihad Balić dobio crveni karton.

Iznenađenje je priredio Lovćen koji je u Pljevljima pobijedio drugoplasirani Rudar 1:0.

Odlučujući pogodak za Cetinjski tim, koji se probio na treće mjesto postigao je Luka Drmač u 51. minutu.

Kao gost slavio je i Ibar, koji je na DG areni savladao Podgoricu 1:0.

Jedini pogodak, vrijedan tri boda, Nemanja Popović u 84. minutu.

Obje ekipe nakon ovog kola imaju po 20 bodova.

Bez pobjednika i golova završen je duel Koma i Iskre (0:0).

U ovom kolu slobodan je bio Grbalj.

