Mlađi omladinci slavili u Mađarskoj

Podgorica, (MINA) – Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore savladala je danas u Budimpešti, u prijateljskom meču, selekciju Mađarske 1:0.

Odlučujući pogodak postigao je Andrej Kostić u 60. minutu.

Selektor Nenad Vukčević kazao je da je zadovoljan igrom i rezultatom.

On je naglasio da su u prvom poluvremenu imali dosta pehova, da se nekoliko igrača požalilo na povrede i da je zbog toga bio primoran da mijenja.

“Zbog toga nam je trebalo malo vremena da uhvatimo ritam. U tim trenucima Mađarska je imala inicijativu, uz samo jednu veću šansu koju su stvorili. Kako je vrijeme odmicalo, bili smo sve bolji, pogotovo na taktičkom planu, Mađari nijesu imali mogućnost da nas ugroze. Bili smo čvrsti i sigurni, imali smo nekoliko prilika i jednu pretvorili u gol preko Kostića”, rekao je Vukčević.

On je istakao da je vidljiv veliki napredak ekipe u odnosu na utakmice sa Luksemburgom u februaru.

