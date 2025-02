Mlađi omladinci protiv Izraela

Podgorica, (MINA) – Mlađa omladinska fudbalska reprezentacija Crne Gore naredne sedmice odigraće dva prijateljska meča sa Izraelom, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Selektor Nenad Vukčević za te utakmice pozvao je 22 igrača.

Na spisku su:

golmani – Dimitrije Minić (Spartak Subotica, Srbija) i Edin Lekić (Budućnost);

Odbrana – Marko Glendža (Grbalj), Aleksa Perišić, Andrija Anđelić, Novak Fatić (Budućnost), Stefan Delić (Budva), Emil Kujović (CZ Jena, Njemačka), Strahinja Janković (Dečić AdmiralBet), Petar Sekulović (OFK Titograd);

Vezni red – Andrej Kartal (Rudar), Lazar Savović, Darvin Đurkić, Jovan Anđić, Petar Jašović, Matija Jovanović (Budućnost), Petar Ražnatović (Arsenal), Nenad Miranović (Stari Aerodrom), Viktor Lesjak (Arsenal) i Đorđe Fabris (Budva);

Napad – Kristijan Jovović (Legija, Poljska) i Alan Kastrat (Vestčester, SAD).

Dueli sa Izraelom na programu su 3. i 5. marta na stadionu OFK Titograda i Trening kampu Fudbalskog saveza.

