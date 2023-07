Mladi košarkaši izgubili i od Islanda

Podgorica, (MINA) – Mlada košarkaška reprezentacija Crne Gore poražena je danas u grčkom Heraklionu od Islanda 99:73, u razigravanju za plasman od devetog do 16. mjesta na Evropskom prvenstvu u Grčkoj.

Crnogorski košarkaši upisali su peti poraz i propustili prvu šansu da osigura opstanak u A diviziji.

Izabranici Dušana Dubljevića, izuzev reakcije u drugoj četvrtini kada je iz minusa došla do prednosti od četiri poena, nijesu bili konkurentni selekciji Islanda.

Pobjednik je odlučen u trećoj četvrtini, koju je Island dobio 36:17 i stigao doprednostio od 22 poena.

Island su do pobjede vodili Tomas Trastarson sa 22 i Almar Atlason sa 21 poenom.

U crnogorskoj selekciji najbolji je bio Đorđije Jovanović sa 26 poena.

Dvocifreni su bili i Zoran Vučeljić sa 13 i David Mirković sa deset poena.

Crna Gora da bi opstala u A diviziji crnogorska selekcija mora ostvariti pobjede u posljednje dvije utakmice na šampionatu.

Naredni meč igra se u subotu protiv poraženog iz večerašnjeg duela Italije i Poljske.

Crna Gora, koja je prošle godine osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, prije poraza od Turske u osmini finala je poražena je u grupi od Španije, Estonije i Srbije.

