Mlađi kadeti na pripremama u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Kandidati za mlađu kadetsku fudbalsku reprezentaciju, igrači do 16 godina, boraviće od sjutra do 25. januara na pripremama u Podgorici, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Navodi se da je selektor Radovan Kavaja na pripreme pozvao 28 igrača.

Pozvani su golmani – Uroš Ilinčić (Budućnost) i Tomaš Đurović (Iskra);

odbrana: Vojislav Jokić, Zarija Mugoša, Lazar Martinović, Zarija Stamatović, Aleksa Globarević, Matija Jovanović (Budućnost), Maksim Đukić (Berane), Vasilije Novaković (Arsenal), Stefan Musić, Todor Miljanić (Sutjeska), Đorđe Fabris i Stefan Delić (Budva);

vezni red: Luka Kruščić (Budućnost), Petar Jauković (Sutjeska), Nikola Balević (Budva), Petar Barjaktarović (Berane), Igor Jokanović, Matija Nikčević, Radovan Zečević (Sutjeska), Vuk Pavićević, Lazar Savović (Budućnost), Andrija Vukoje (Grbalj) i Minja Knežević (Rudar) i

napad: Andrija Petričević (Partizan), Andrej Kostić (Budućnost) i Pavle Roćenović (Budva).

U istom periodu pripremaće se i kadetska selekcija.

