Mlada reprezentacija na startu sa Španijom

Podgorica, (MINA) – Mlada vaterpolo reprezentacija Crne Gore igraće sjutra u Bukureštu sa Španijom na startu Svjetskog prvenstva za igrače do 20 godina.

Crna Gora brani bronzanu medalju, osvojenu prije dvije godine u Pragu.

Centar Jovan Vujović kazao je da Španija ne bi trebalo da bude nepoznanica i da vjeruje da se može upisati pobjeda na startu šampionata.

“Igrali smo sa njima i prošle godine, analizirali smo ih i nedavno. Očekujemo čvrst meč, ali i da možemo da pobijedimo – kao i na svim ostalim utakmicama u grupi”, rekao je Vujović.

Duel A grupe počeće u 12 sati i 30 minuta.

U drugom meču te grupe, pet sati kasnije, sastaće se Hrvatska i Italija

Po dvije najbolje ekipe iz grupa A i B plasiraće se direktno u četvrtfinale.

Trećeplasirani i četvrtoplasirani timovi iz A i B grupa razigravaće sa timovima iz grupa C, D, E i F za prolaz među osam najboljih.

Crna Gora će, nakon subotnjeg duela sa Španijom, u nedjelju igrati sa Hrvatskom (18.30), dok će se sa Italijom sastati u ponedjeljak (14.00).

