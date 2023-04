Mirović: Šampionati u mlađim kategorijama u procesu stvaranja igrača

Podgorica, (MINA) – Evropska i Svjetska prvenstva u mlađim kategorijama spadaju u kontrolna takmičenja u procesu stvaranja igrača za seniorsku reprezentaciju, kazao je selektor U 17 vaterpolo selekcije Crne Gore Miodrag Mirović.

On je kazao da prioritet nije rezultat, već individualna obuka svakog pojedinca čime bi stvorili preduslove za potpuno isticanje njihovih potencijala.

“Tome težimo, a za koji rezultat na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu (EP) će to biti dovoljno, ostaje da se vidi. Rad, trud i odricanje se uvijek isplate, prije ili kasnije”, kazao je Mirović u izjavi za zvanični sajt Vaterpolo plivačkog saveza.

On je naglasio da se u Vaterpolo plivačkom savezu radi i na stvaranju trenera koji bi u budućnosti trebali da daju ozbiljan doprinos.

“Svi oni su angažovani u stručnim štabovima mlađih reprezentativnih selekcija. Na svima nama u crnogorskom vaterpolu je odgovornost i obaveza da se potrudimo više kako bismo proizvodnjom kvalitetnih igrača bili konkurentniji na međunarodnoj sceni u seniorskoj konkurenciji”, rekao je Mirović.

Mirović, koji vodi generaciju koja će od 8. do 15. avgusta igrati na šampionatu Evrope u Manisi (Turska), smatra da njegovi igrači imaju potencijal, ali da bi to potvrdili i u seniorskoj konkurenciji moraju da se ispune i neki “uslovi”.

“Potencijal je uvijek prisutan kod nas. Ako budemo svi zajedno u klubovima i reprezentaciji pravilno usmjeravali ove momke, imamo veliku šansu da iz ove selekcije dopunimo pogon seniorske ekipe. Ukoliko u tome uspijemo, optimista sam. U ovom timu imamo talente koji mogu puno da doprinesu crnogorskom sportu”, zaključuje Mirović.

U njegovom stručnom štabu su pomoćni treneri Uglješa Brguljan i Filip Andrić, doktor Nenad Todorović i tim menadžer Mirza Krcić.

