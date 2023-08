Minutom ćutanja odali počast Ivanu Ćoroviću

Podgorica, (MINA) – Stručni štab, košarkaški reprezentativci i predsjednik Košarkaškog saveza Nikola Peković oprostili su se od Ivana Ćorovića u Tbilisiju.

Ćorović, nekadašnji veliki talenat crnogorske košarke, preminuo je juče u 26. godini.

“Na inicijativu naše delegacije i selektora Boška Radovića, kod kojeg je Ivan igrao, uoči utakmice protiv Irana u Gruziji održan je minut ćutanja u Ivanovu čast. I na taj način u našem nacionalnom timu željeli su da pokažu koliko im je teško pala vijest o smrti bivšeg saigrača”, piše u saopštenju Košarkaškog saveza.

Navodi se da je Ćorovića bolest spriječila da ne bude postane dio seniorskog nacionalnog tima.

“Neka mu je vječna slava”, saopšteno je iz Košarkaškog saveza.

