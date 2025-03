Ministarstvo sporta: Posvećeni pružanju podrške paraolimpijskom pokretu

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo sporta i mladih ostaje posvećeno pružanju podrške paraolimpijskom pokretu kroz institucionalnu podršku, ali i kroz unaprjeđenje infrastrukture i uslova za treniranje sportista sa invaliditetom, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

Šćekić je razgovarao sa predsjednikom Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Endrjuom Parsonsom, koji danas završava trodnevnu posjetu Crnoj Gori.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić, generalni sekretar Miloš Ranitović i izvršni direktor Saveza slijepih Goran Macanović.

Saopšteno je da je glavna tema sastanka bila unaprjeđenje saradnje i jačanje inkluzivnosti u sportu, s posebnim akcentom na dalji razvoj paraolimpijskog pokreta u Crnoj Gori.

“Susret predstavlja važan korak ka poboljšanju uslova za sportiste sa invaliditetom i njihovoj još većoj integraciji u sportske i društvene tokove”, stoji u saopštenju Ministarstva sporta i mladih.

Razgovarano je i o finansijskim izdvajanjima za Paraolimpijski komitet, koji je, kako se navodi, iznio zahtjev da se u Zakon o sportu uvrste precizni procenti za finansiranje njegovog rada i programa.

“Ta inicijativa ima za cilj obezbjeđivanje stabilne i dugoročne podrške paraolimpijcima, što bi značajno doprinijelo njihovim pripremama i učešću na međunarodnim takmičenjima. Ministarstvo sporta i mladih zainteresovano je za pružanje podrške POK-u i najavljene su dodatne konsultacije po tom pitanju, kako bi se pronašlo najbolje rješenje”, stoji u saopštenju.

Parsons se zahvalio Šćekiću na prijemu i istakao da se raduje nastavku saradnje u daljem razvoju inkluzivnog sporta.

