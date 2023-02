Minimalan poraz kadeta

Podgorica, (MINA) – Kadetska fudbalska reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Peji, u prijateljskom meču, od Kipra 1:0.

Domaćin je do pobjede došao golom Hrisisa Evangelua, u posljednjim trenucima utakmice.

Ekipa Gorana Perišića, koja će u martu igrati elitnu rundu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, bila je bolji rival u većem dijelu meča, ali nije uspjela da materijalizuje bolju igru.

– Bila je ovo prva od dvije provjere protiv selekcije koja se takođe plasirala u elitnu rundu kvalifikacija. Imajući u vidu da smo u jeku pripremnog perioda, zadovoljan sam kako smo djelovali i to naročito u drugom poluvremenu, kada smo dobro odgovorili na agresivnu igru protivnika. Ima dosta toga čime nisam zadovoljan, ali ćemo sve to pokušati da ispravimo do početka elitne runde”, rekao je selektor Perišić.

Prvi dio utakmice protekao je u tvrdoj igri, bez puno šansi pred oba gola.

Najizgledniju šansu crnogorski fudbaleri propustili su u 30. minutu – Andrej Camaj je probao iz dobre pozicije, ali ga je izblokirao protivnički igrač.

Nastavak je donio bolju igru Crne Gore, koja je u dva navrata mogla do pogotka.

U 65. minutu Stefan Đukanović je malo kasnio na loptu Marka Perovića, dok je u 84. Andrija Bulatović odlično šutirao sa desetak metara, ali je golman domaćina uspio da odbrani taj udarac.

Kiprani su u trećem minutu sudijske nadoknade došli do trijumfa zahvaljujući preciznom udarcu Evangelua sa dvadesetak metara.

Isti rivali igraće i u četvrtak, sa početkom u deset sati.

