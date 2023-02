Minimalan poraz crnogorskih šahista od Rumunije

Podgorica, (MINA) – Šahisti Crne Gore poraženi su od Rumunije 2,5 – 1,5 i upisali treći poraz u premijernom izdanju Paraolimpijade u Beogradu.

To je treći poraz crnogorske reprezentacije, nakon što je poražena i od Kube i Srbije po 3:1.

Upisali su i pobjedu protiv Kenije 3:1.

Početak mečeva četvrtog kola ozvaničio je nekadašnji kapiten Mančester junajteda, Nemanja Vidić, koji je simbolično povukao prvi potez.

Na prvoj tabli Predrag Nikač je crnim figurama u sicilijanskoj odbrani nadigrao Mihaija Bursuca.

Nikač je koristio sitne neopreznosti protivnika, koji je na samom kraju morao priznati poraz pred neobranjivim prijetnjama našeg internacionalnog majstora.

Tom pobjedom Nikač se vratio u borbu za medalju na prvoj tabli, imajući u vidu da trenutno ima po dvije pobjede i poraza.

Remizirao je Milan Ivanović, koji je precizno tretirao poziciju protiv fide majstora Mihaila Dacina Pribeanua, pa je remi bio najpravedniji ishod te partije.

Poraze su upisali Radovan Damjanović i Radenko Lacmanović.

Damjanović se nije najbolje snašao u komplikacijama nastalim u sicilijanskoj odbrani u partiji sa Jonelom Maraijom, pa nije uspio izbjeći poraz.

Lacmanović je grubim previdom omogućio Mihaju Dimi da dođe do poena i donese pobjedu Rumuniji.

Preostala su još dva kola, a na čelu tabele u borbi za medalju nalaze se Indija, Filipini i Poljska, dok će svoju šansu tražiti i ekipe Izraela i ekipa FIDE.

Sjutra su na programu partije petog kola.

Učešće crnogorske reprezentacije na Paraolimpijadi organizovan je u saradnji Šahovskog saveza Crne Gore i Paraolimpijskog komiteta, a pod pokroviteljstvom Ministarstva sporta i mladih.

