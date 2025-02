Mini-pripreme kandidata za U 16 reprezentaciju, na treninzima 35 igrača

Podgorica, (MINA) – Kandidati za U16 vaterpolo reprezentaciju Crne Gore, igrači rođeni 2009. godine i mlađi, okupili su se u Kotoru, gdje će obaviti prve mini-pripreme ove godine.

Pod vođstvom koordinatora mladih reprezentativnih selekcija Nenada Vukanića i uz asistenciju trenera Đorđa Radoševića, Alekse Brkića i Dušana Ivanovskog, pet treninga obaviće 35 igrača.

Na pripremama su Strahinja Vraneš, Dimitrije Milić, Luka Kovačević, Ljubo Sijerković, Miloš Nikezić, Vukašin Gojković, Vlado Žmukić, Danilo Čurčija (Jadran), Matija Franeta, Balša Stefan, Luka Popović, Jovan Abramović, Mijat Kastratović, Bajko Bajković, Petar Nikolić (Budva – Budvanska Rivijera).

Treniraju i Jakša Milanović, Luka Novaković, Sava Stamatović, Andrija Aleksić, Pavle Brnović, Danilo Darmanović, Luka Cerović, Uroš Milić, Vuk Ljiljanić (Budućnost), Mijat Pavićević, Nikola Mršulja, Balša Crepulja, Filip Vukasović, Luka Nikolić, Momčilo Marković, Lazar Stepanov, Mlađen Kovačević (Primorac), Bogdan Županović, Martin Petrović (Cattaro), Aleksa Labović (Aquatic Verde).

Crnogorsku U 16 reprezentacije očekuje učešće na Evropskom prvenstvu u Manisi od 7. do 13. jula.

U grupnoj fazi takmičenja rivali su Grčka, Italija i Hrvatska.

