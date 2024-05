Minesota prekinula seriju Dalasa

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Minesote pobijedili su jutros u gostima ekipu Dalasa 105:100 i smanjili na 3:1 u finalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Najzaslužniji za pobjedu Minesote bili su Entoni Edvards sa 29 i Karl Entoni Tauns sa 25 poena.

U ekipi Dalasa najbolji je bio Luka Dončić sa 28 poena, 15 skokova i deset asistencija.

Naredna utakmica na programu je u noći između četvrtka i petka, a domaćin biće Minesota.

Pobjednik te serije u velikom finalu NBA lige igraće protiv Bostona, koji je u finalu Istoka slavio protiv Indijane sa 4:0.

