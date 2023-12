Milović, Novikova i Skvorcova na čelu tabele, sjutra odluka

Podgorica, (MINA) – Aleksandra Milović, Ana Novikova i Alena Skvorcova izjednačene su na čelu tabele uoči dana odluke na Šampionatu Crne Gore za šahistkinje.

Epitet junakinje dana može da zavrijedi Aleksandra Milović, koja je ostvarila dvije pobjede, protiv Mateje Popović u četvrtom i prvog nosioca, Ane Novikove u petom kolu.

Novikova je do petog kola bila maksimalna, nakon što je u četvrtom kolu savladala Alenu Skvorcovu.

Skvorcova je u petom kolu u minijaturi savladala Nikolinu Koljević i upisala četvrtu pobjedu.

Milović, Novikova i Skvorcova imaju po četiri poena, a njihovi međusobni dueli su već odigrani, a u međusobnim duelima sve šahistkinje imaju po jednu pobjedu i jedan poraz i gotovo je sigurno da će dodatni kriterijumi odlučiti pobjednicu šampionata.

Sjutra su na programu šesto i sedmo kolo.

