Milenković u Dohi oborio državni rekord

Podgorica, (MINA) – Crnogorski plivač Miloš Milenković postavio je novi državni rekord u trci na 50 metara delfin.

On je u Dohi, u kvalifikacionoj trci na Svjetskom prvenstvu, ostvario rezultat 24 sekunde i 17 stotinki.

To je za devet stotinki brže od njegovog prethodnog najboljeg rezultata.

Milenković je zauzeo 32. mjesto u kvalifikacijama u konkurenciji 69. takmičara.

Milenkovića u petak očekuje i takmičenje na 100 metara delfin.

Druga crnogorska predstavnica, Jovana Kuljača, takmičiće se 15. i 17. februara u disciplinama 100 i 50 metara kraul.

Crnogorske plivače predvodi selektorka Danijela Franeta.

