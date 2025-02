Milenijumu tri titule, Ibru, Iponu i Igalu po dvije

Podgorica, (MINA) – Džudisti Milenijuma sa tri titule prvaka najuspješniji su učesnici prvenstva Crne Gore u konkurenciji starijih pionira i pionirki u Podgorici.

Prvaci Crne Gore, od članova tog kluba, postali su Sofija Marašević (do 40), Damjan Prelević (do 60) i Tijana Vuksanović (do 57).

Po dva zlatna odličja osvojili su džudisti Ibra (Ali Hodžić, do 38 i Ajla Šahić, do 48), Igala (Vuk Andrić, do 55 i Mitar Kokot do 66) i Ipona (Lazar Dubljević do 42 i Helena Krtolica do 36).

To su Iponu, koji će zvanično početi sa radom u ponedjeljak, prve dvije zlatne medalje na državnim šampionatima.

Zlatne medalje osvojili su i Vojin Radošević (do 46, Nenad Sinanović), Nikola Čelebić (do 50, Crnogorac), Filip Milošević (do 73, Champion), Matija Raičković (preko 73, Budućnost), Lina Bicić (do 44, Dečić), Katarina Pindović (do 52, Akademik), Tijana Kotlaja (do 63, Pljevlja), Andeja Pavićević (do 70, Tivat) i Anamarija Milatović (preko 70, Trebjesa).

Šampionat u sportskoj sali podgoričke Osnovne škole “Novka Ubović” okupio je takmičare iz 31 kluba.

Sjutra će, po takmičarskom kalendaru, biti održano prvenstvo Crne Gore u konkurenciji kadeta i kadetkinja.

