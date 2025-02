Milenijumu pet zlatnih odličja, Ipponu tri, po dvije za Kipu i DŽK Miloš Stanković

Podgorica, (MINA) – Džudisti Milenijuma osvojili su pet zlatnih, borci Ippona tri, dok su sa po dva zlatna odličja kadetsko prvenstvo Crne Gore završili džudo klubovi Kipa i Miloš Stanković.

Po jednog prvaka Crne Gore imaju Stara Varoš, Akademik i Budućnost.

Od takmičara Milenijuma zlatna odličja osvojili su

Matija Marković (do 81), Jovan Radulović (do 90),

Emir Maljević (preko 90), Teodora Vlahović (do 70) i Mina Ulcinjak (preko 70).

Sa tri prvaka može se pohvaliti novoformirani nikšićki klub Ippon, a šampionski trofej osvojili su Milan Barović (do 50), Marija Simić (do 44, Ippon) i Vanja Guzina (do 57, Ippon).

Zlatni su bili i Nemanja Vukčević (do 60) i Ognjen Radošević (do 66) članovi Džudo kluba “Miloš Stanković” i džudistkinje podgoričkog kluba Kipa

Lea Šćepanović (do 40) i Ena Šćepanović (do 52).

Prvaci Crne Gore postali su i Balša Sinđić (do 55, Stara Varoš), Balša Đurišić (do 73, DŽSCG), Andrijana Mirković (do 48, Akademik) i Šejla Spahić (do 63, Budućnost).

Šampion je održan u sportskoj sali Osnovne škole “Novka Ubović”.

