Mileni Raičević oduzeta kapitenska traja, do kraja sezone trenira sa filijalom

Podgorica, (MINA) – Milena Raičević nije više kapitenka Budućnost Bemaksa i do kraja sezone neće biti dio prvog tima, odlučio je Upravni odbor podgoričkog rukometnog kluba.

Navodi se da će Raičević do kraja sezone trenirati sa filijalom Budućnosti – ekipom Rudara koja se takmiči u SBBet Prvoj crnogorskoj ligi.

Saopšteno je da je odluka Upravnog odbora uslijedila nakon što je dosadašnja kapitenka tužila klub zbog potraživanja po osnovu ugovora zaključenog za vrijeme mandata nekadašnje predsjednice kluba Radmile Petrović za sezonu 2020/21, koju je propustila, jer je ostala u blaženom stanju.

“Očekujući odluku sudskih instanci, a koju će klub poštovati, zauzet je stav da je neprihvatljivo da igračica koja je tužila klub, u nastavku sezone nosi kapitensku traku, zbog čega je odstranjena iz prvog tima”, stoji u saopštenju UO.

U podgoričkom klubu potraživanja koja su predmet sudskog postupka smatraju neosnovanim, jer, kako navode, Raičević u navedenoj sezoni nije mogla u potpunosti da ispunjava svoje ugovorne obaveze, a time ni da traži izmirivanje obaveza u cjelosti.

“Uz žal zbog činjenice da je Upravni odbor bio primoran da donese navedenu odluku kako bi se sačuvao integritet kluba, ističemo da su Mileni kao jednoj od zvijezdi slavne istorije Budućnosti, vrata otvorena po završetku sudskog postupka koji je pokrenula“, navodi se u odluci Upravnog odbora ŽRK Budućnost Bemaks.

