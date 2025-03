Milatović: Većim izdvajanjima u budžetu podržati crnogorski paraolimpizam

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje posvećena njegovanju vrijednosti inkluzivnog društva u kojem su ravnopravnost i podrška sportistima sa invaliditetom važan segment ukupnog društvenog i sportskog razvoja, kazao je predsjednik Jakov Milatović.

On je danas priredio prijem za predsjednika Međunarodnog paraolimpijskog komiteta Endrjua Parsonsa, koji prvi put boravi u zvaničnoj posjeti našoj zemlji.

Milatović je da posjeta Parsonsa predstavlja važan korak u daljem jačanju saradnje i pružanju podrške razvoju paraolimpijskog sporta u Crnoj Gori.

On je podsjetio da je Crna Gora bila među 80 država koje su osvojile medalju, što predstavlja izvanredno postignuće i motiv za dalja ulaganja u paraolimpijski sport.

“Važno je da nadležne institucije dodatno osnaže rad Paraolimpijskog komiteta, kroz sistemsku i održivu podršku. U tom kontekstu, naglasio je potrebu da umjesto trenutnih 4,8 najmanje deset odsto ukupnih budžetskih sredstava opredijeljenih za sport bude usmjereno na paraolimpijski sport, čime bi se doprinijelo unaprjeđenju sportske infrastrukture, kvalitetnijim uslovima za trening i većim mogućnostima za usavršavanje naših sportista”, rekao je Milatović.

On je naglasio da je cilj da crnogorski paraolimpijci imaju sve uslove da se razvijaju i treniraju u svojoj državi, kako bi nastavili da ostvaruju vrhunske rezultate na najvećim međunarodnim takmičenjima.

Prijemu su prisustvovali i predsjednik Paraolimpijskog komiteta Igor Tomić, generalni sekretar Miloš Ranitović i izvršni direktor Saveza slijepih Goran Macanović.

