Milanu Jakšiću uručen trofej u Bratislavi

Podgorica, (MINA) – Članu Auto moto sportskog kluba Kotor Milanu Jakšiću uručen je u Bratislavi trofej za osvojeno prvo mjesto u šampionatu Cenralno evropske zone (CEZ) u Grupi 5.

Kotorski as je u prvenstvu u kojem učestvuju automobilisti iz 14 država centralne Evrope ubjedljivo osvojio prvo mjesto sa 118 bodova.

Na glamuroznoj svecanosti u glavnom gradu Slovačke stariji od braće Jaksic primio je specijalno priznanje.

“Ponoviću još jednom prošla godina bila je za mene jako naporna i veoma uspješna. Vozio sam ćak 14 trka na evropskoj sceni i u domaćem šampionatu i na oba fronta ubjedljivo osvojio prvo mjesto. U takmicenju CEZ-a u pet trka četiri puta sam pobijedio, a jednom bio drugi. I evo me u Bratislavi na svečanoj dodjeli nagrada FIA za najbolje automobiliste 2024. godine”, rekao je Jakšić.

On je kazao da svoju Hondu priprema za nove izazove i nove evropske trke i prvenstvo Auto i karting saveza Crne Gore.

“Već sam rekao da ću i ove sezone voziti oba šampionata i vjerujem da ću u jakoj konkurenciji ponovo biti uspješan”, rekao je crnogorski visestruki prvak i šampion CEZ-a.

