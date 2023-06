Miladinović objavio spisak za Balkansko prvenstvo

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske U19 reprezentacije Crne Gore, Mladen Miladinović, saopštio je spisak igrača za pripreme za Balkansko prvenstvo.

Šampionat će biti odigran od 10. do 14. jula u Bugarskoj.

Miladinović računa na 17 odbojkašica.

Na spisku su tehničari – Una Mitrović (Akademija),

Viktorija Đukić (Akademija) i Staša Krivokapić (Galeb Liko Soho Group);

primači servisa – Lara Jovović (Morača), Jovana Kovačević (Mediteran), Danijela Kilibarda (Gimnazijalac), Gordana Madžgalj (Jedinstvo), Anastasija Anđelić (Akademija) i Darja Popović (Budućnost volley);

srednji blokeri – Maša Dragojević (Galeb Liko Soho Group), Milena Ćetković (Budućnost volley), Nikolina Lisičić (Herceg Novi) i Aleksandra Davidović (Budućnost volley);

korektori – Vanja Matunović (Mediteran) i Kristina Božović (Luka Bar);

libera – Ksenija Krunić (Akademija) i Milica Veličković (Jedinstvo).

Okupljanje U19 reprezentacije zakazano je za 29. jun u Nikšiću, gdje će i odraditi pripreme.

Crnogorske odbojkašice na Balkanskom prvenstvu igraće u grupi A protiv domaćina, Bugarske i Kosova.

U grupi B rivali će biti Srbija, Turska i Rumunija.

