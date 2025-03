Mikulić i Jovović zlatni, Maloviću srebrna medalja

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatisti Nemanja Mikulić i Nemanja Jovović osvojili su zlatne medalje, dok je Nikola Malović nastup na seniorskom Balkanskom prvenstvu u Budvi završio sa srebrnim odičjem.

Na pobjendičkom postolji je i zvanilni evropski i svjetski vicešampion Nenad Dulović.

Mikulić, koji je odbranio titulu prvaka Balkana, do finala u kategoriji do 75 kilograma došao je nakon tri pobjede.

U borbi za zlato pobijedio je Ljupča Mihajlova 10:1.

Jovović je kategoriji preko 84 kilograma do prve seniorske zlatne medalje došao nakon pet dobijenih mečeva.

U finalu presudio je prvi osvojeni poen protiv Stefana Stojanovskog iz Sjeverne Makedonije (4:4).

Malović je u finalnom meču kategorije do 84 kilograma u duelu protiv zvaničnog prvaka Evrope Ivana Kvesića ostao bez zlatnog odličja.

Kvesić je u zanimljivom meču bio srećniji i slavio zahvaljujući kazni pet sekundi prije kraja.

Malović je do finala došao nakon četiri trijumfa.

Dulović je u meču za nronzano odličje u kategoriji do 67 kilograma pobijedio Rumuna Mateja Goata 2:0.

On se vratio na tatami nakon povrede zbog koje je propustio turnir Premijer lige u Parizu.

U kategoriji veterana Igor Dijanić je osvojio zlatnu medalju.

Sjutra, posljednjeg takmičarskog dana, na programu su ekipni nastupi u katama i borbama.

