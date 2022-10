Mikulić i Jovanović za bronzanu medalju

Podgorica, (MINA) – Mlađi seniori Nemanja Mikulić i Milena Jovanović boriće se za bronzane medalje na Svjetskom prvenstvu u karateu, za kadete, juniore i mlađe seniore u Konji.

Mikulić je u kategoriji do 84 kilograma u prvom kolu, sudijskom izjašnjavanjem, eliminisao Hasana Arslana iz Turske (0:0), u drugom je bio bolji od Kanađanina Itana Smola 4:0, a u trećem od Mihajla Vasilića iz Srbije 2:0.

Plasman u polufinale izborio je pobjedom protiv Mađara Adama Dvoraka 1:0, a od finala odvojio ga je poraz od Italijana Matea Fiorea 1:0.

Protivnik karatisti Bijele u nedjeljnom meču za bronzanu medalju biće Mohamad Aljafari iz Jordana.

Jovanović je u kategoriji preko 68 kilograma eliminisala Anusruti Prakaš iz Indije 8:0 i Hrvaticu Miu Greto Zorko 1:0, a u meču za polufinale sudijskim izjašnjavanjem poražena je od Čehinje Maerine Sačove (0:0).

Članica Omladinca, nakon što je Čehinja plasmanom u finale povukla u repasaž, borbu za medalju izborila je pobjedom protiv reprezentativke Kosova Elmedine Istogu 6:1.

U meču za medalju čeka je Ivana Perović iz Srbije.

U repasažu zaustavljeni su mlađi seniori Matija Bojić (do 60) i Jovana Stojanović (do 68).

Bojić je na startu bio bolji od Irca Heja Pauera 5:1, dok je u drugom kolu izgubio od Pavla Dujakovića iz Bosne i Hercegovine 8:0.

Dujaković ga je plasmanom u finale povukao u repasaž i omogućio mu da nastavi takmičenje i borbu za medalju.

Na startu repasaža poražen je od Muhameda Ozdemira iz Njemačke 7:0

Stojanović je bila slobodna na startu, u drugom kolu eliminisala je Irenu Tersido Eskobar iz Španije 3:1, dok je u trećem izgubila od Francuskinje Talije Sombe 4:0, koja joj je plasmanom u finale omogućila novu šansu.

Na startu repasaža, sudijskim izjašnjavanjem, poražena je od Majar Zejnelabdin z Egipta (0:0).

Bez pobjede šampionat su završili juniorka Lea Marić (do 59) i mlađi seniori Stefan Bajić (do 75) i Nemanja Jovović (preko 84).

Marić je u prvom kolu izgubila od Izabel Plate iz Bolivije 1:0, od Bajića bolji je bio Ahmet Čeik Konate iz Senegala 4:1, dok je Jovović sudijskim izjašnjavanjem poražen od Osmana Osmanlija iz Azerbejdžana (0:0).

Za zlatnu medalju sjutra će se boriti Emre Saljiu, dok će Jovana Damjanović i Ognjen Bjelajac pokušati da se domognu bronzanog odličja.

