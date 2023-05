Mijović: Ispunjen glavni cilj, Budućnost ima svoje ambicije

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija su plasmanom u polufinale ABA lige ispunili glavni cilj, ali je sportski i ljudski da se ambicije tu ne završavaju, kazao je trener podgoričkog tima Petar Mijović.

Budućnost i Crvena zvezda sjutra će u Beogradu početi polufinalnu seriju plej-ofa regionalnog takmičenja.

Mijović je kazao da poštuje kvalitet Zvezde, navodeći da je beogradski tim favorit u polufinalnoj seriji.

“Serija ima prefiks derbija i zbog našeg kvaliteta. Godinama smo u vrhu ABA lige, ovo su postali klasici regionalne košarke. Za nas je ovo izazov – nadam se da u dobrom raspoloženju i atmosferi dočekujemo seriju. Imamo svoje ambicije i želje”, rekao je Mijović na konferenciji za novinare.

Govoreći o startu polufinala naglasio je da Budućnost u Beogradu očekuje zahtjevna utakmica.

“Zvezda je u Evroligi pokazala kvalitet na svim pozicijama. Pokušavamo da utakmicu shvatimo kao ozbiljan izazov, mogućnost da vidimo gdje smo mi u odnosu na jednu od najboljih evropskih ekipa”, rekao je Mijović.

Komentarišući igru rivala, Mijović je istakao da je jedan od kvaliteta Zvezdine igre je izuzetno agresivna spoljna linija.

“U tome prednjači Kampaco sa pritiskom na loptu, Lazarević i Lazić kao igrači koji su dominantno defanzivno orjentisani. Dosta pokretljive pozicije četiri i pet, koja im daje mogućnost da igraju osnovnu odbranu od pik-en-rola na nekoliko različitih načina. Sigurno da je jedna od stvari koja će biti ključ utakmice adaptacija na agresiju u spoljnoj liniji”, rekao je Mijović.

Amerikanac u dresu Budućnosti Erik Grin smatra da je Crvena zvezda odličan tim.

“Borićemo se, moramo da igramo čvrsto u odbrani i da se držimo trenerovog plana. Vjerujem da ćemo igrati dobro”, rekao nje Grin.

On je naglasio da ekipi ne smije da se dogodi pad, kao na utakmicama sa Megom.

“Protiv Zvezde to ne smijemo da ponovimo. Energetski moramo da budemo na visokom nivou, da se fokusiramo na odbranu. Zvezda je mnogo dobar tim, ima odlične bekove, dobre centre. Moramo da budemo agresivni, da dodajemo loptu”, zaključio je Grin.

Budućnost je u četvrtfinalu eliminisala Megu, dok je Zvezda bila bolja od Zadra.

Nedjeljni duel počeće u 19 sati i 30 minuta.

