Mijač zaustavljen u repasažu, Milić i Jovanović u trećem kolu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski karatista Vladimir Mijač u repasažu završio je nastup na turniru Serije A u Larnaki, dok su Nikola Milić i Milena Jovanović zaustavljeni u trećem kolu.

Mijač je na startu takmičenja u katama eliminisao

Aleksa Vagnera iz Austrije 39,7-37,9 i Džesija Sima iz Južnoafričke Republike 39,30 – 37,80, dok je u trećem poražen od Japanca Juta Vatanabea 40,8 – 39,40, koji ga je plasmanom u finale povukao u repasaž.

U nastavku takmičenja eliminisao je Portugalca Artura Neta 40,0 – 39,40, a na putu do medalje zaustavio ga je Italijan Vinćenco Papalardo 39,80-39,70.

Njegov kolega iz kata tima Nikola Milić u prva dva kola eliminisao je Kipranina Aleksandrosa Stavrosa Haralampidisa 37:36,4 i Huseina Ben Jusufa iz Kuvajta 38,3 – 38,2, dok je izgubio od Či Kong Lija iz Hong Konga 39,9-38,3.

U borbama, u kategoriji preko 68 kilograma, Milena Jovanović bila je slobodna na startu, u drugom kolu pobijedila je Norvežanku Hanu Stubsjen 5:3, dok je u trećem izgubila od Ofeli Mulolo iz Belgije 10:2.

Sjutra će na tatami Helena Backović (do 55) i muški kata tim, dok će u nedjelju nastupiti Tina Vujadinović (do 61).

