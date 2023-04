Mijač: Rad sa Valdezijem prilika za napredak

Podgorica, (MINA) – Treninzi i rad sa Lukom Valdezijem prilika je crnogorskim karatistima da uvećaju znanje, kako bi i na narednim takmičenjima bili konkurentni za medalju, rekao je član bronzanog kata tima Vladimir Mijać.

Legendarni italijanski karatista bio je gost Karate saveza na seminaru u Podgorici.

Valdezi je WKF instruktor, višestruki šampion Evrope i svijeta u katama, u pojedinačnoj i ekipnoj konkurenciji.

Mijač je kazao da su utisci fenomenalni i da će rad sa Valdezijem mnogo znači crnogorskim katašima.

“Seminar će nam, nakon istorijske bronze, biti podstrek da pametnije radimo, uvećamo znanje i težimo još boljim rezultatima”, rekao je Mijač.

On je podsjetio da Valdezi nije prvi put u Crnoj Gori i da je 2019. godine bio na seminaru u Herceg Novom.

“Igrom slučaja samo pola godine kasnije osvojio sam evropsku medalju u konkurenciji mlađih seniora. Treninzi su odlični, traju malo duže, ali trudimo se da ih iskoristimo što više”, rekao je Mijač.

Najbolja crnogorska katašica Biserka Radulović kazala je da je suvišno govoriti ko je Valdezi i šta on znači u svjetskom karateu.

“Osjećaj je izvanredan, meni kao najstarijoj, a mogu zamisliti kako je mlađim takmičarima i koliko će to njima značiti u daljoj karijeri. Hvala Karate savezu na prilici da radimo sa najboljim”, rekla je Radulović.

Selektorka Milena Milačić kazala je da je zadovoljna odzivom takmičara, kao i njihovom reakcijom tokom rada sa jednim od najtrofejnijih svjetskih karatista.

“Nadam se da će rad sa Valdezijem pomoći našim takmičarima da unaprijede svoje znanje i budu još bolji”, rekla je Milačić.

Prema riječima direktora reprezentacije Miodraga Radunovića, dolazak Luke Valdezija u Crnu Goru i seminar predstavlja nastavak rada na podizanju kvaliteta u svim segmentima.

“Osvajanje istorijske medalje na EP potvrda je da smo na dobrom putu. Sa Valdezijem radimo na podizanju kvaiteta i detaljima koji će omogučiti da i u budućnosti na najkvalitetnijim takmičenjima osvajamo medalje”, rekao je Radunović.

