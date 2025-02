Mijač i Vojinović zlatni, šest medalja prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Karate reprezentacija Crne Gore prvi takmičarski dan seniorskog prvenstva Balkana završila je sa šest medalja – dvije zlatne, tri srebrne i jednom bronzanom.

Zlatne medalje osvojili su Vladimir Mijač u katama i Balša Vojinović u borbama, u kategoriji do 60 kilograma.

Mijač je u crnogorskom finalu slavio protiv kolege iz kata tima Kenana Nikočevića.

Za potpunu dominaciju u toj disciplini potrudio se Benjamin Aljošević, koji u debitantskom nastupu u seniorskoj konkurenciji osvojio bronzano odličje.

Uspješan debi imao je i Balša Vojinović, koji je do zlatnog odčičja došao nakon četiri pobjede.

U finalnom meču pobijedio je Marka Đurđića iz Srbije 7:0.

Manje sportske sreće imala je Jovana Stojanović koja je zbog povrede predala finalni meč u kategoriji do 68 kilograma.

Sa srebrnim odčijem nastup je završila i Milena Jovanović u kategoriji preko 68 kilograma.

Ona je nakon tri pobjede došla do finala, ali je u meču za zlatno odličje izgubila od Hrvatice Nikoline Golombos 4:2.

U generalnom plasmanu, nakon prvog takmičarskog dana, Crna Gora zauzima drugo mjesto.

