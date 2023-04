Mihailoviću titula prvaka svijeta

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Viktor Mihailović osvojio je titulu prvaka svijeta u teškoj kategoriji, u WBU verziji.

On je večeras u njemačkom Hukehofenu, nokautom u drugoj rundi, pobijedio domaćeg borca Tonija Tisa.

Mihailoviću je zabilježio osmi trijumf i zadržao maksimalan trijumf na profesionalnom ringu.

Prekidom je dobio sedam mečeva.

Mihailović ima 22 godine, a visok je 196 centimetara.

Njegovom rivalu ovo je bila 38. borba na profesionalnom ringu.

Njemački borac doživio je 16. poraz na profesionalnom ringu, na kojem ima i 21 pobjedu.

