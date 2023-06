Podgorica, (MINA) – Božidar Mićunović nije više predsjednik Komisije za takmičenje Fudbalskog saveza, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Mićunović podnio ostavku zbog zdravstvenih razloga, čime je prestao njegov angažman u Komisiji.

Na lični zahtjev, angažman u Komisiji za takmičenje prestaje i dugogodišnjem članu Branislavu Mandiću.

“Mićunović i Mandić dali su ogorman doprinos funkcionisanju svih takmičenja u organizaciji Fudbalskog saveza tokom prethodnih godina, kao i u edukaciji službenih lica (delegata). Predsjednik FSCG Dejan Savićević zahvalio se Mićunoviću za doprinos, rad i predanost tokom angažmana u Komisiji”, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

