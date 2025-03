Mejar slavio u norveškom Hafjelu, Odermatu trofej u veleslalomu

Podgorica, (MINA) – Švajcarski skijaš Loik Mejar pobijedio je danas u norveškom Hafjelu, u osmom veleslalomu sezone Svjetskog kupa.

Do pobjede došao je u vremenu dva minuta, 18 sekundi i 20 stotinki.

To je njegova prva pobjeda ove sezone, ukupno peta u Svjetskom kupu.

Švajcarac Marko Odermat završio je kao drugoplasirani sa 14 stotinki zaostatka.

On je u Hafjelu osigurao mali Kristalni globus u veleslalomu, četvrti zaredom.

Uspješan dan švajcarskih skijaša kopletirao je trećeplasirani Tomas Tumler, sa 23 stotinke slabijim vremenom od pobjednika.

Brazilac Lukas Pineiro Braten imao je četvrto vrijeme, peti je bio Norvežanin Aleksander Stin Olsen, a šesti Austrijanac Stefan Brenštajner.

Odermat je vodeći u plasmanu veleslaloma sa 500 bodova.

Kristofersen je drugi sa 394 bodova, dok je treći njegov sunarodnik Aleksander Stin Olsen 346 bodova.

Odermat zauzima čelnu poziciju i u generalnom poretku sa 1596 bodova.

Kristofersen je drugi sa 961, dok je treći Loik Mejar sa 831 bodom.

