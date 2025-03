Mejar ponovo slavio u Hafjelu

Podgorica, (MINA) – Švajcarac Loik Mejar pobjednik je pretposljednjeg, 11. slaloma sezone, koji je za Svjetski kup alpskih skijaša vožen danas u norveškom Hafjelu.

Mejar, koji je juče slavio i u veleslalomu, bio je najbrži i nakon prve vožnje, a do pobjede došao je u ukupnom vremenu minut, 57 sekundi i pet stotinki.

Zvanični svjetski šampion u slalomu ubilježio je drugi trijumf ove sezone, ukupno šesti u Svjetskom kupu.

Mejar je 21 stotinku bio brži od drugoplasiranog Norvežanina Atl Li Mekgrat, dok je treći bio Lukas Pineiro Braten sa 47 stotinki slabijim vremenom od pobjednika.

Uspješan dan domaćih skijaša u Hafjelu upotpunili su Timon Haugan na četvrtom i Henrik Kristofersen na petom mjestu.

Kristofersen je, trku prije kraja, vodeći u plasmanu slaloma sa 612 bodova, ispred Mejara sa 565 i Klemona Noela sa 526 bodova.

Čelnu poziciju generalnom poretku zauzima Marko Odermat sa 1596 bodova.

Kristofersen je drugi sa 1006, dok je treći Loik Mejar sa 931 bodom.

