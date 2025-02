Mega ubjedljiva u Baru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Mornar Barskog zlata poraženi su večeras u Baru od Mege 113:83, u utakmici 19. kola Admiralbet ABA lige.

Barski tim je i poslije ovog kola na začelju tabele sa samo jednim trijumfom i serijom od 12 poraza.

Mega je prekinula serija od četiri poraza i upisala devetu pobjedu u dosadašnjem dijelu takmičenja.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Filip Jović sa 21, Mihailo Petrović je ubacio 15, a po poen manje Bogoljub Marković i Kosta Kondić.

U barskom timu Čiko Karter je postigao 14, dok su po poen manje dodali Roko Roglić i Noa Tomson.

