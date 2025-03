Mega prekinula seriju Budućnost Volija

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su danas u Beogradu od Mege 93:79, u utakmici 22. kola AdmiralBet ABA lige.

Budućnost je prekinula seriju od 12 pobjeda i upisala treći poraz ove sezone.

Podgorički tim u Hali sportova “Ranko Žeravica” nije ličio na sebe, odigrao je jednu od najslabijih utakmica, u kojoj ni u jednom segmentu nije bio na svom nivou.

Budućnost, oslabljena neigranjem Jogija Ferela i Andrije Slavkovića, meč je odigrala praktično bez šuta, odbrane i do sada prepoznatljive agresivnosti na čitavom terenu.

Samo dva puta, na startu, uspjela je da izjednači i jednom povede, u četvrtom minutu (6:4).

Domaćin, koji je pogađao sa svih pozicija, do kraja prve četvrtine stekao je dvocifrenu prednost (23:12), u drugoj četvrtini vodio je 40:27, dok je u 28. minutu razlika iznosila 16 poena (68:52).

Budućnost je u posljednjem dijelu, dva puta uspjela da zaostatak svede ispod deset poena, ali nije imala snage da ugrozi trijumf domaćina, koji je do kraja došao do ubjedljivog trijumfa.

Junak trijumfa bio je Bogoljub Marković sa 27 poena, dok je Mihailo Petrović dodao 19.

U ekipi Budućnosti najefikasniji je bio Nikola Tanasković sa 17, Flečer Megi ubacio je 14, a poen manje Rašid Sulajmon.

Poraze u ovom kolu upisali su i košarkaši SC Derbija i Mornar Barskog zlata.

SC Derbi je juče u Koka kola areni poražen od Dubaija 98:86, dok je Mornar dan ranije u Zagrebu izgubio od Cibone 82:64.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS