Marković na startu protiv Kazahstanca Nurkabilulija

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Danilo Marković u osmini finala međunarodnog turnira Jadranski biser boriće se sjutra protiv Kazahstanca Mukhita Nurkabilulija, odlučeno je žrijebom u Budvi.

Borba će biti održana u kategoriji do 63,5 kilograma.

Član podgoričkog kluba Pauer boksing ukoliko eliminiše Nurkabilulija u četvrtfinalu boriće se protiv Hrvata Mateja Martona, koji je bio slobodan na startu.

Tradicionalni međunarodni turnir za mlade, koji u posljednje tri godine ima status Svjetskog kupa, svečano je otvoren danas u hotelu Splendid u Bećićima, gdje će do nedjelje biti održan kompletan takmičarski program.

Na otvaranju su prisutne pozdravili i turnir proglasili otvorenim predsjednik Opštine Budva Nikola Jovanović i predsjednik Bokserskog saveza Crne Gore Aleksander Klemenko.

Takmičarski program je počeo odmah poslije otvaranja, a kroz ring će u sedam dana trajanja turnira proći ukupno 220 takmičara – 156 u muškoj i 64 u ženskoj konkurenciji iz 21 države svijeta sa četiri kontinenta.

Radi se o najjačem Svjetskom kupu na svijetu za uzrast 17-18 godina, najkvalitetnijem takmičenju poslije Svjetskog prvenstva.

