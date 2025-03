Marković jedini crnogorski predstavnik na Jadranskom biseru

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog kluba Pauer boksing Danilo Marković biće jedini crnogorski predstavnik na međunarodnom turniru Jadranski biser u Budvi, saopšteno je iz Bokserskog saveza.

Jadranski biser, koji posljednje tri godine ima status Svjetskog kupa, okupiće u bečićkom hotelu Splendid više od 250 boksera uzrasta 17-18 godina

iz 21 države sa četiri kontinenta.

Selektor Nikola Ružić je nakon završetka međunarodnog kampa za mlade, u čijem je radu učestvovalo sedam crnogorkih boksera, odlučio da samo Marković nastupi na turniru.

On će se boriti u kategoriji do 63,5 kilograma.

U radu kampa sa najboljim bokserima, u uzrastu mladih, iz Rusije, Srbije, Bjelorusije, Njemačke i Sejšela, učestvovali su Jovan Lipovina (BK Lovćen, do 60), Vuk Dabović (Pauer boksing, do 67), Vlad Samarin (Budva, do 67), Ognjen Ljubisavljević (Pauer boksing, do 71), Radosav Lončar (BK Nikšić, do 86) i Viktor Dukić (Rad, preko 92).

“Boravak na ovom kampu i rad, treninzi i sparinzi sa bokserima iz Rusije, Bjelorusije, Srbije, Njemačke i Sejšela je izuzetno važno iskustvo za naše boksere. S obzirom na nevjerovatno jaku konkurenciju, jer će nastupiti najbolji bokseri na svijetu u uzrastu 17-18 godina, odlučio sam da našu zemlju predstavlja samo Danilo Marković”, rekao je Ružić.

On je podsjetio da je Jadranski biser prije tri godine dobio status Svjetskog kupa.

“Jadranski biser ima status najjačeg u uzrastu mladih na svijetu, najkvalitetnijeg takmičenja poslije Svjetskog prvenstva. Nastupiće više od 250 boksera iz 21 države sa četiri kontinenta, tako da će sigurno biti mnogo odličnih borbi”, rekao je Ružić.

On je pozvao ljubitelje boksa da dođu u Splendid i uživaju u borbama mladih majstora plemenite vještine. Ulaz za sve dane takmičenja je slobodan”, rekao je Ružić.

Svečano otvaranje turnira planirano je za sjutra u 14 sati.

U konferencijskoj sali hotela Splendid svakodnevno će biti održavane borbe, zaklučno sa nedjeljom, kada su planirana finala i proglašenje pobjednika.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS