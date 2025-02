Marić: Bilo je teško, najvažnija su tri boda

Podgorica, (MINA) – Fudbalska reprezentacija Crne Gore teško je došla do pobjede protiv Litvanije, ali rezultat i osvojena tri boda su najvažniji, kazao je selektor Mirko Marić.

Crnogorske fudbalerke savladale su u Podgorici Litvaniju 3:1, u drugom kolu grupe C4 Lige nacija.

Marić je kazao da je Crna Gora opravdala ulogu favorita, ali je teško došla do pobjede.

“Litvanija apsolutno nije autsajder, opasna su ekipa, koja igra na tranziciju. Mogli smo da damo više golova, čak smo i morali da iskoristimo neke od njih. Litvanke su nam stvorile dosta šansi i na tome moramo da poradimo”, rekao je Marić.

Komentarišući partiju Armise Kuč i njena tri gola, on je kazao da je poznato šta ona znači za reprezentaciju.

“Dati onakva tri gola zaista je velika stvar, ne treba mnogo riječi o njoj. Anđela Tošković se vratila na sjajan način… Čestitke i njoj, svim djevojkama”, rekao je Marić.

Govoreći o debitantkinje u crvenom dresu Selmi Ličini, kazao je da ona imala virus posljednja tri-četiri dana, borila se sa tim i vidjelo se da je imala problem.

“Ona će biti prava, nema dileme… Kada vidite kako je pjevala himnu na početku, i ona i sve djevojke, to govori i kakva su grupa i koliko vole da igraju za Crnu Goru”, zaključio je Marić.

Kuč, koja je protiv Litvanije došla brojke od 40 postignutih pogodaka u dresu reprezentacije, kazala je nakon meča da je sve zasluga mojih saigračica.

Prema njenim riječima, najvažnije je da su upisana tri boda.

“To je najvažnije, imamo četiri boda i na vrhu smo grupe, gdje želimo da budemo i na kraju. Protiv Litvanije nismo bile na najboljem nivou, ali najvažnije je da smo ispunile cilj”, zaključila je Kuč.

