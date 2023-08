Mančester siti osvojio trofej

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Mančester sitija pobjednici su Super kupa Evrope.

Šampion Evrope savladao je večeras u Atini, nakon boljeg izvoenja jedanaesteraca, ekipu Sevilje ukupnim rezultatom 6:5.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 1:1.

Povela je Sevilja golom Jusufa En-Nesirija u 25. minutu.

Izjednačio je Kol Palmer u 63. minutu i izborio jedanaesterce.

U penal seriji precizni su za Mančester siti bili

Erling Haland, Hulijan Alvarez, Mateo Kovačić, Džek Griliš i Kajl Voker.

Pogotke za Sevilju postigli su Lukas Okampos, Rafa Mir, Ivan Rakitić i Gonzalo Montijel, dok je prečka zaustavila šut Nemanje Gudelja.

Za trofej Super kupa borili su se osvajač Lige šampiona i pobjednik Kupa Evrope.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS