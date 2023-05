Majami u velikom finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija plasirali su se u finale plej-ofa NBA lige.

Majami je kao gost, u sedmom meču finalne serije Istočne konferencije, savladao Boson 103:84 i sa 4:3 u pobjedama izborio veliko finale.

Najefikasniji u pobjedničkom timu, koji je prekinuo seriju od tri uzastopna poraza, bio je Džimi Batler sa 28, dok je Kejleb Martin meč završio sa 26 poena.

U ekipi Bostona bolji od ostalih bio je Džejlen Braun sa 19, dok je Derik Vajt imao poen manje.

Majami će za trofej igrati protiv Denvera, a prvi meč na programu je u noći između četvrtka i petka.

