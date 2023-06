Majami slavio u Denveru i izjednačio u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Majamija pobijedili su Denver 111:108 i izjednačili na 1:1 u finalu plej-ofa NBA lige.

Domaćin, koji je u posljednjoj četvrtini imao zaostatak od 15 poena, u samom finišu uspio je da se vrati u meč i dođe u priliku da izbori produžetak, ali je Džamal Mari promašio šut sa distance.

Majami je do pobjede u Denveru vodio Gejb Vinsent sa 23, dok su po 21 poen ubacili Bem Adebajo i Džimi Batler.

Dvocifreni su bili i Maks Strus sa 14 i Dankan Robinson sa deset poena.

U ekipi Denvera dominirao je Nikola Jokić sa 41 poenom, 11 skokova i četiri asistencije.

Mari je meč završio sa 18, Eron Gordon sa 12, a Brus Braun sa 11 poena.

Naredni meč finalne serije na programu je u noći između srijede i četvrtka u Kaseja centru na Floridi.

