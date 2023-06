Macanović i Kašćelan pojačali Arsenal

Podgorica, (MINA) – Aleksandar Macanović i Vladimir Kašćelan naredne sezone nosiće dres Arsenala, saopšteno je iz tivatskog fudbalskog kluba.

Navodi se da Arsenal angažovanjem Macanovića i Kašćelana ispunjava obećano – povratak Tivćana svome jatu.

Klub je u petak objavio i da je angažovao i golmana Dušana Puletića.

Saopšteno je i da će, nakon dvije istorijske sezone, novu sezonu početi sa novim trenerom, nakon što su se rastali sa Radisavom Dragićevićem.

Dragićević je ljetos Arsenal doveo do Meridian Prve crnogorske lige, a ove sezone do plasmana na evropsku scenu i finala KUpa Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS