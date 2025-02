Luka Bar i Herceg Novi ponovo u finalu

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Luke Bar i Herceg Novog drugi put uzastopno igraće u finalu Kupa Crne Gore.

Luka Bar je večeras kao gost, u revanš meču polufinala, savladala Budvu 3:0 (25:10, 25:15, 25:16) i sa dva trjimfa izborila nastavak takmičenja.

Barski tim maksimalnim rezultatom dobio je i prvi duel.

Najraspoloženija u pobjedničkom timu bila je Teodora Čavić sa 12 poena, dok je Vitorija Ajeska dodala deset.

Kod Budve, sa pet poena, najefikasnija je bila Viktorija Čoković, a po poen manje osvojile su Elena Čolaković i Đina Lekić.

Herceg Novi je u revanšu pobijedio gradskog rivala, ekipu Albatrosa 3:0 (25:20, 25:19 i 25:13) i treću sezonu zaredom obezbijedio finale Kupa.

Prvi meč dobio je 3:1.

Kod branioca trofeja kapitenka Ralitsa Vasileva bila je najefikasnija sa 13, poen manje osvojila je Darija Čabonenko.

Dvocifrena je bila i Žeraldin Gonsales sa 11 poena.

Herceg Novi i Luka Bar na početku sezone igrali su za trofej premijernog izdanja Superkupa Crne Gore, a u šampionatu glavni su favoriti za samu završnicu.

Finale Kupa odigraće se 30. marta, a domaćin će biti određen putem konkursa.

